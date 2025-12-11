В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице

10 декабря в полдень у дома номер 3 на Мытнинской улице сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнюю безработную женщину без определенного места жительства, ранее привлекавшуюся к ответственности за кражи. Она подозревается в совершении грабежа, о котором заявила в полицию Центрального района 53-летняя женщина, проживающая в доме номер 9 на Исполкомской улице.

Согласно заявлению потерпевшей, инцидент произошел 4 декабря около 21:00 возле ее дома. Неизвестная в ходе словесной перепалки нанесла ей несколько ударов по лицу, а затем похитила телефон «Айфон» и скрылась с места преступления. Сообщение о произошедшем поступило в полицию 7 декабря в 17:26.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161, части 2 УК РФ (грабеж). В настоящее время подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.