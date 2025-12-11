В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика

Трагический инцидент произошел 10 декабря в 08:30 в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. На Инженерной улице, возле дома номер 10, под колесами автомобиля «Исузу ELF» погиб пешеход.

По предварительным данным, 34-летний уроженец Забайкальского края, находившийся за рулем грузовика, совершил наезд на человека, двигавшегося в том же направлении. Личность погибшего пешехода пока не установлена.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется расследование.