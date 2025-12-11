В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 

В Ленинградской области, 9 декабря около 05:50, сотрудники ГАИ Всеволожского района, на 5-ом км трассы А-121 «СПб-Сортавала», обнаружили припаркованный автомобиль «Фиат» с 54-летним водителем.

Поведение мужчины, проявившего заметную нервозность при виде правоохранителей, вызвало подозрения. В ходе осмотра транспортного средства и тайника, оборудованного возле опоры освещения, были найдены свёртки с неустановленным веществом, общим весом около 100 граммов. Экспертиза установила, что содержимое пакетов является наркотическим средством синтетического происхождения.

По месту жительства задержанного, в квартире на Колтушском шоссе, в ходе оперативных мероприятий в кладовой были обнаружены 19 чёрных свёртков с аналогичным веществом, общей массой около 4,3 кг. Экспертный анализ подтвердил наличие синтетического наркотика в двух изъятых пакетах. Проводится дальнейшее исследование остального содержимого.

Возбуждено уголовное дело по статьям ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый задержан согласно статье 91 УПК РФ.