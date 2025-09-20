ента новостей

На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
Выставка «Студия Гигарт»
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже

В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже

Опубликовал: Антон78
Полицейские в метро задержали подозреваемого в грабеже в Выборгском районе Петербурга

Около 00 часов 50 минут 19 сентября в дежурную часть полиции Выборгского района Петербурга поступило заявление о нападении на горожанку во дворе дома номер 16 по улице Кустодиева, сопровождавшемся кражей мобильного телефона.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что примерно в 00:45 злоумышленник проник в автомобиль Mitsubishi Outlander, где находилась 46-летняя женщина. Преступник нанес ей удар в область лица и завладел ее мобильным телефоном, оцениваемым в 65 000 рублей.

На громкие крики потерпевшей отреагировали оказавшиеся неподалеку прохожие, которые задержали злоумышленника и отобрали похищенный телефон. Однако ему удалось освободиться и скрыться с места преступления.

Как стало известно «Питерец.ру», спустя несколько часов, на станции метро «Невский проспект», сотрудниками Управления полиции на метрополитене был задержан подозреваемый, 53-летний неработающий мужчина, соответствующий приметам, полученным от свидетелей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 161, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

