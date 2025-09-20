В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже

Около 00 часов 50 минут 19 сентября в дежурную часть полиции Выборгского района Петербурга поступило заявление о нападении на горожанку во дворе дома номер 16 по улице Кустодиева, сопровождавшемся кражей мобильного телефона.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что примерно в 00:45 злоумышленник проник в автомобиль Mitsubishi Outlander, где находилась 46-летняя женщина. Преступник нанес ей удар в область лица и завладел ее мобильным телефоном, оцениваемым в 65 000 рублей.

На громкие крики потерпевшей отреагировали оказавшиеся неподалеку прохожие, которые задержали злоумышленника и отобрали похищенный телефон. Однако ему удалось освободиться и скрыться с места преступления.

Как стало известно «Питерец.ру», спустя несколько часов, на станции метро «Невский проспект», сотрудниками Управления полиции на метрополитене был задержан подозреваемый, 53-летний неработающий мужчина, соответствующий приметам, полученным от свидетелей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 161, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).