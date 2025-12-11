В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним

В центре Санкт-Петербурга полиция провела специализированную операцию, с целью предотвращения случаев приобщения несовершеннолетних к алкогольным напиткам.

В ходе рейда был зафиксирован примечательный инцидент с участием 46-летнего мужчины, который решил оказать "услугу" юному прохожему в приобретении алкоголя.

По просьбе 17-летнего подростка, данный гражданин купил три банки пива в магазине, расположенном на Невском проспекте, и передал их несовершеннолетнему.

Этот поступок, кажущийся на первый взгляд незначительным, на самом деле является административным нарушением, влекущим за собой юридическую ответственность.

Сотрудник отдела по делам несовершеннолетних Центрального района доставил мужчину в отделение полиции для составления протокола. В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции»). После оформления документов, с мужчиной была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий.

Полиция напоминает, что регулярные оперативные мероприятия осуществляются для ограждения подрастающего поколения от вовлечения в употребление спиртных напитков и пресечения нелегальной продажи алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия.