16:33
На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
16:29
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
16:26
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
16:20
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
16:13
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
16:09
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
15:12
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
15:05
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
14:41
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
14:38
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
14:18
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
13:58
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
15:33
Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами
13:04
В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата
11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
10:27
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
10:13
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним

В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района провели профилактический рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним

В центре Санкт-Петербурга полиция провела специализированную операцию, с целью предотвращения случаев приобщения несовершеннолетних к алкогольным напиткам.

В ходе рейда был зафиксирован примечательный инцидент с участием 46-летнего мужчины, который решил оказать "услугу" юному прохожему в приобретении алкоголя.

По просьбе 17-летнего подростка, данный гражданин купил три банки пива в магазине, расположенном на Невском проспекте, и передал их несовершеннолетнему.

Этот поступок, кажущийся на первый взгляд незначительным, на самом деле является административным нарушением, влекущим за собой юридическую ответственность.

Сотрудник отдела по делам несовершеннолетних Центрального района доставил мужчину в отделение полиции для составления протокола. В отношении него было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции»). После оформления документов, с мужчиной была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий.

Полиция напоминает, что регулярные оперативные мероприятия осуществляются для ограждения подрастающего поколения от вовлечения в употребление спиртных напитков и пресечения нелегальной продажи алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия.

