ента новостей

19:48
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
15:39
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
15:33
Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами
13:04
В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата
11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
10:27
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
10:13
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров

В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МЧС
Пожар на Правобережном рынке на улице Дыбенко локализован

Сегодня вечером, 10 декабря около 17:00 в экстренные службы поступил вызов о пожаре в здании, расположенном в Невском районе Петербурга на улице Дыбенко, 16.

По данным пресс-службы МЧС, пламя охватило 1500 квадратных метров внутренних помещений двухэтажного комплекса Правобережного рынка. Спустя более двух часов пожарные смогли локализовать распространение огня. Предположительно, причиной возгорания могла быть неисправная проводка. 

В 17:44 инциденту был присвоин повышенный уровень сложности – номер 2. Локализация возгорания была достигнута к 19:22, после чего спасательные службы перешли к режиму работы «дополнительный номер 1БИС».

В ходе пожара пострадал один человек, которого экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Из зоны потенциальной опасности были эвакуированы 100 человек.

Для борьбы с огнем МЧС направило на место происшествия 26 единиц специализированной техники и 96 сотрудников личного состава.

Все по теме: Невский район, пожар
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-02-2015, 13:27
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией
13-01-2024, 12:25
Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали
6-12-2023, 16:13
Пожар в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова локализован
19-07-2013, 23:11
Пожар на Большой Монетной улице тушили по повышенному номеру сложности
9-01-2016, 09:06
Пожар в Апрашке тушили 65 огнеборцев
13-12-2022, 11:14
В Невском районе тушили пожар в ангаре

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
Сегодня, 11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
Вчера, 12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
8-12-2025, 23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Наверх