В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров

Сегодня вечером, 10 декабря около 17:00 в экстренные службы поступил вызов о пожаре в здании, расположенном в Невском районе Петербурга на улице Дыбенко, 16.

По данным пресс-службы МЧС, пламя охватило 1500 квадратных метров внутренних помещений двухэтажного комплекса Правобережного рынка. Спустя более двух часов пожарные смогли локализовать распространение огня. Предположительно, причиной возгорания могла быть неисправная проводка.

В 17:44 инциденту был присвоин повышенный уровень сложности – номер 2. Локализация возгорания была достигнута к 19:22, после чего спасательные службы перешли к режиму работы «дополнительный номер 1БИС».

В ходе пожара пострадал один человек, которого экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Из зоны потенциальной опасности были эвакуированы 100 человек.

Для борьбы с огнем МЧС направило на место происшествия 26 единиц специализированной техники и 96 сотрудников личного состава.