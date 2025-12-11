В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка

Вечером 10 декабря в полицию Приморского района Петербурга поступил вызов о потасовке у дома номер 63 на Комендантском проспекте. Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС задержали 19-летнего парня в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек подозревается в нападении на 17-летнего подростка. Злоумышленник, угрожая ножом, пытался похитить у него деньги, но получил отпор. Несовершеннолетний получил небольшое ранение руки.

После оказания первой помощи пострадавшего с резаной раной кисти отправили домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Нападавший был доставлен в отделение полиции и помещен в спецприемник. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 часть 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.