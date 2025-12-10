ента новостей

В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге открылся XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н.Чилингарова

В юбилейном, XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н.Чилингарова, который проходит в течение двух дней, участвуют более двух тысяч представителей различных сфер: органов власти, бизнес-сообщества, научных и образовательных учреждений, а также общественных организаций. Это событие стало значимой вехой и площадкой для обсуждения важнейших вопросов, касающихся Арктики и её будущего.

С приветственным словом к участникам, гостям и организаторам форума выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, который передал слова поддержки от имени Губернатора города Александра Беглова. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург имеет глубокую связь с северными регионами не только благодаря историческому контексту исследований Арктики, но и благодаря успешному культурному, научному и экономическому взаимодействию, которое продолжает расширяться с каждым годом.

Владимир Княгинин отметил, что правительство Санкт-Петербурга придает особое значение арктической повестке в рамках всей страны. Он уверен, что научные, образовательные и производственные центры Северной столицы готовы предложить свои знания и разработки для решения важных задач, стоящих перед арктическими регионами.

Форум был основан выдающимся земляком, полярным исследователем, Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации Артуром Николаевичем Чилингаровым. Это событие стало авторитетной площадкой для многостороннего и содержательного диалога между представителями власти, науки и бизнеса. Княгинин подчеркнул, что форум способствует объединению усилий всех заинтересованных сторон для совместной реализации планов и идей, направленных на освоение богатейших природных ресурсов Арктики в интересах всего общества. В завершение своего выступления он пожелал всем участникам плодотворной работы, успешного обмена опытом и достижения поставленных целей.

Первый день деловой программы форума открыло пленарное заседание на тему «Арктика 2050 – будущее начинается сегодня». В ходе этого заседания участники обсудили важные механизмы развития северных регионов, а также реализацию комплексных планов, утвержденных Правительством Российской Федерации, которые направлены на развитие ключевых населенных пунктов Арктики. Обсуждались вопросы, касающиеся выстраивания системной работы в сфере образования, привлечения кадров, а также развития взаимовыгодного международного сотрудничества. Все эти аспекты имеют непосредственное отношение к эффективному освоению арктических территорий.

В рамках форума запланировано проведение около 40 сессий, охватывающих 8 тематических треков, что свидетельствует о широте обсуждаемых вопросов и многообразии подходов к решению задач. Кроме того, участники смогут ознакомиться с масштабной выставочной программой, где представлены проекты регионов и разработки предприятий, направленные на реализацию экономического потенциала Арктики.

