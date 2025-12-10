В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»

Трагический инцидент произошел 9 декабря около 20 часов на 4-м километре автотрассы «Луга – Медведь», за пределами населенного пункта. 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», следовавший из Луги в направлении поселка Медведь, совершил наезд на женщину, внезапно появившуюся на проезжей части. От полученных в результате столкновения травм пешеход скончалась на месте происшествия.

В настоящее время устанавливается личность погибшей. Предварительно, возраст женщины оценивается примерно в 40 лет. Известно, что водитель «Фольксваген Поло» в текущем году четырежды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В связи с произошедшим решается вопрос о возбуждении уголовного дела.