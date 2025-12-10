В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 8 декабря около 23 часов 15 минут в полицию сообщили о происшествии в метро. Около 22:55 в вагоне, следовавшем от станции «Гостиный Двор» к «Василеостровской», группа из трех молодых людей проявила агрессию по отношению к пассажиру. После словесного замечания один из хулиганов попытался запугать мужчину, случайно выстрелив из устройства, находившегося у него в кармане. В результате инцидента никто не получил ранений.

Пассажиру удалось задержать стрелявшего до прибытия полиции, в то время как двое его сообщников скрылись. При личном досмотре у 16-летнего нарушителя были обнаружены два пусковых устройства. Он был доставлен в отделение полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения для задержанного.