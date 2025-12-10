ента новостей

11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
10:27
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
10:13
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро

Полицейские задержали участника инцидента со стрельбой в вагоне метро на станции «Василеостровская»

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 8 декабря около 23 часов 15 минут в полицию сообщили о происшествии в метро. Около 22:55 в вагоне, следовавшем от станции «Гостиный Двор» к «Василеостровской», группа из трех молодых людей проявила агрессию по отношению к пассажиру. После словесного замечания один из хулиганов попытался запугать мужчину, случайно выстрелив из устройства, находившегося у него в кармане. В результате инцидента никто не получил ранений.

Пассажиру удалось задержать стрелявшего до прибытия полиции, в то время как двое его сообщников скрылись. При личном досмотре у 16-летнего нарушителя были обнаружены два пусковых устройства. Он был доставлен в отделение полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Подростка поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время рассматривается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Васильевский остров, метро, стрельба
