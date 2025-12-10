В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 9 декабря около 18 часов 25 минут в правоохранительные органы поступила информация о конфликте со стрельбой возле дома №3, корпус 2, на Ленской улице.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что во дворе дома произошла драка между двумя мужчинами. В ходе потасовки один из участников произвел четыре выстрела из пистолета, после чего оба скрылись с места происшествия.

Вскоре после инцидента, неподалеку от места происшествия, оперативники задержали 57-летнего местного жителя, у которого обнаружили травматический пистолет. У дома №7 на той же улице задержали второго предполагаемого участника, 41 года, оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

К счастью, в результате инцидента никто не получил ранений, и обращений за медицинской помощью не поступало. На месте происшествия были найдены и изъяты четыре гильзы. У задержанного изъяли травматический пистолет, при этом установлено, что у него было разрешение на его ношение.

Оба задержанных были доставлены в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213, части 2 УК РФ (хулиганство). В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемых.