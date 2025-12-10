ента новостей

11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
10:27
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
10:13
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста

На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего водителя, ставшего участником смертельного ДТП на Московском проспекте

Утром 9 декабря, около 7 часов, на Московском проспекте Петербурга, в районе дома №133, произошло смертельное ДТП. Восемнадцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь от Рощинской улицы в направлении Благодатной, совершил столкновение с электровелосипедом, ехавшим в том же направлении. Велосипедистом оказался мужчина, приблизительно 60 лет, личность которого пока не установлена.

После аварии водитель ВАЗ-21074 скрылся с места происшествия, однако впоследствии был найден и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Пострадавший велосипедист был срочно доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных повреждений.

В связи с произошедшим, полицией возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Водитель, совершивший наезд и скрывшийся с места аварии, задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Московский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-05-2025, 12:10
На Лиговском проспекте ВАЗ ночью насмерть сбил пешехода
10-09-2025, 15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
3-10-2025, 09:23
В Петербурге после падения в Фонтанку Porsche Cayenne погибла девушка
7-08-2025, 09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
8-12-2023, 12:36
В центре Петербурга, в одной из коммунальных квартир застолье закончилось поножовщиной

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
Сегодня, 11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
Вчера, 12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
8-12-2025, 23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Наверх