На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста

Утром 9 декабря, около 7 часов, на Московском проспекте Петербурга, в районе дома №133, произошло смертельное ДТП. Восемнадцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь от Рощинской улицы в направлении Благодатной, совершил столкновение с электровелосипедом, ехавшим в том же направлении. Велосипедистом оказался мужчина, приблизительно 60 лет, личность которого пока не установлена.

После аварии водитель ВАЗ-21074 скрылся с места происшествия, однако впоследствии был найден и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Пострадавший велосипедист был срочно доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных повреждений.

В связи с произошедшим, полицией возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Водитель, совершивший наезд и скрывшийся с места аварии, задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.