В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров

В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров

Опубликовал: Антон78
Полицейские Петербурга задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обмануть пожилых петербуржцев

Вечером 8 декабря в Сестрорецке был задержан 19-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в мошенничестве. Задержание произвели сотрудники полиции Курортного района. Предварительно установлено, что он причастен к двум эпизодам мошенничества в Кировском и Курортном районах Санкт-Петербурга.

Утром того же дня, 8 декабря, в полицию Кировского района обратился 78-летний пенсионер, проживающий на улице Морской Пехоты. Он сообщил, что за три дня до этого передал 350 000 рублей курьеру, поверив телефонным мошенникам, убедившим его в необходимости "декларирования средств".

Установлена связь задержанного с обманом 89-летней жительницы поселка Репино. Под предлогом "проверки по факту спонсирования ВСУ" лже-силовики убедили её передать 300 000 рублей "на сохранность". К раскрытию преступлений причастны сотрудники уголовного розыска Кировского района.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159, части 3 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведется работа по установлению других эпизодов его преступной деятельности в регионе.

Все по теме: мошенничество, пенсионеры
