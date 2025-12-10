В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров

Вечером 8 декабря в Сестрорецке был задержан 19-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в мошенничестве. Задержание произвели сотрудники полиции Курортного района. Предварительно установлено, что он причастен к двум эпизодам мошенничества в Кировском и Курортном районах Санкт-Петербурга.

Утром того же дня, 8 декабря, в полицию Кировского района обратился 78-летний пенсионер, проживающий на улице Морской Пехоты. Он сообщил, что за три дня до этого передал 350 000 рублей курьеру, поверив телефонным мошенникам, убедившим его в необходимости "декларирования средств".

Установлена связь задержанного с обманом 89-летней жительницы поселка Репино. Под предлогом "проверки по факту спонсирования ВСУ" лже-силовики убедили её передать 300 000 рублей "на сохранность". К раскрытию преступлений причастны сотрудники уголовного розыска Кировского района.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159, части 3 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведется работа по установлению других эпизодов его преступной деятельности в регионе.