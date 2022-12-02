В Петербурге задержали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок

В минувший вторник к полицейским поступило заявление от 82-летней женщины о том, что накануне вечером ей позвонила неизвестная, представилась соседкой, и сообщила, что попала в ДТП, а для решения вопроса необходимы денежные средства. После этого пенсионерка передала курьеру 400 000 рублей.

В этот же день, в отдел полиции поступило аналогичное заявление от 84-летней пенсионерки. Пожилая женщина отдала курьеру 500 000 рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

30 ноября на проспекте Луначарского сотрудниками полиции по подозрению в совершении данных преступлений задержан местный житель, 1996 г.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.