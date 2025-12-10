ента новостей

Питерец.ру » Общество » Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подписал важное постановление, которое устанавливает запрет на привлечение иностранных граждан для работы на основании патентов в некоторых сферах экономической деятельности на территории города в 2026 году. Данное решение было принято в соответствии с первым абзацем пункта 6 статьи 18.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Это означает, что определенные виды деятельности, такие как работа легковых такси и аренда легковых автомобилей с водителем, а также курьерские услуги, будут недоступны для иностранных граждан, работающих по патентам.

Запрет охватывает несколько направлений, включая деятельность легкового такси и аренду автомобилей с водителем (код ОКВЭД 49.32), курьерскую деятельность (ОКВЭД 53.20.3), услуги по курьерской доставке различными видами транспорта (ОКВЭД 53.20.31), доставку еды на дом (ОКВЭД 53.20.32) и прочие курьерские услуги (ОКВЭД 53.20.39). Этот запрет будет действовать до конца 2026 года.

С момента начала пандемии в 2020 году указанные сферы экономики начали активно развиваться, привлекая большое количество работников, занятых в неформальном секторе и неконтролируемых условиях. В связи с этим власти города были вынуждены реагировать на сложившуюся социально-экономическую ситуацию и принимать меры, чтобы обеспечить стабильность на рынке труда.

Анализ, проведенный в 2025 году, показал, что доля иностранных граждан, которые получили патенты на работу в профессиях «водитель автомобиля» и «курьер», составляет лишь небольшую часть от общего числа выданных патентов, а также от общего числа занятых в экономике Санкт-Петербурга. Это свидетельствует о том, что введение запрета в 2025 году не оказало негативного влияния на функционирование рынка труда и не привело к дефициту рабочей силы в указанных сферах.

Во время недавней «Прямой линии» с жителями города, которая проходила на канале «Санкт-Петербург», губернатор Беглов отметил, что введенные ограничения на работу мигрантов помогли значительно сократить разрыв между общим числом иностранных граждан и теми из них, кто работает по патенту. Он подчеркнул, что результаты показали правильность принятого решения, отметив: «Мы убедились, что ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении. Трёхмесячный переходный период для бизнеса завершился, и те последствия, которыми нас пугали, не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Мы наблюдаем нормальную реакцию рынка труда – как в курьерской службе, так и в работе такси».

