В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков

В ходе ночного патрулирования 9 декабря в 01:45 сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Хендай Солярис» возле дома №23 по Муринской дороге для проверки документов. За рулем находился 39-летний житель Гатчины. В салоне, предположительно в состоянии опьянения, находились трое пассажиров в возрасте 34, 24 и 23 лет.

При личном досмотре у самого младшего из пассажиров полицейские обнаружили два полимерных пакета с веществом коричневого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш общей массой 191,2 грамма.

Все пассажиры были доставлены в отделение полиции, где в отношении двух человек составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ. В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.