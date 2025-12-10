В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата

В городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области полиция расследует гибель двух мужчин от отравления этиленгликолем. В квартире на улице Бумажников были найдены тела 60-летнего владельца и его 47-летнего гостя без видимых признаков насилия. Судмедэкспертиза установила наличие смертельной дозы токсичного вещества в крови погибших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сотрудники полиции «Гатчинское» при поддержке коллег из регионального ГУ МВД задержали 72-летнюю местную жительницу, подозреваемую в продаже спиртосодержащей жидкости, ставшей причиной отравления.

В рамках обыска в её доме на Ленинградском шоссе была изъята подозрительная продукция в пластиковых контейнерах, образцы которой отправлены на экспертизу. Следствие установило, что пенсионерка приобрела эту жидкость у двух 50-летних жителей Санкт-Петербурга, организовавших подпольное производство суррогатных напитков. Один из мужчин ранее был судим за мошенничество и похищение человека.

Нелегальное производство располагалось в двух гаражах на Кубинской и Краснопутиловской улицах. Было обнаружено 257 канистр с суррогатом общим объемом 1285 литров, а также оборудование для смешивания спирта и воды. Образцы жидкости направлены на экспертизу.

Все трое подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Полиция продолжает расследование с целью выявления других причастных лиц и каналов распространения опасной продукции.