В Петербурге поймали студента колледжа, подрабатывавшего курьером мошенников

Вечером 12 ноября, около 20 часов 30 минут к полицейским города Сосновый Бор поступило заявление от 69-летней местной жительницы о том, что после телефонного разговора с неизвестным о необходимости защитить от мошенников ее накопления, «для сохранности денежных средств» передала курьеру 190 тысяч рублей.

Вчера, 14 ноября к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 78-летней пенсионерки, проживающей на Суздальском проспекте о том, что после аналогичного звонка осталась без 1 600 000 рублей, которые также передала курьеру.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска около дома 21 по Социалистической улице, в Центральном районе Петербурга по подозрению в совершении указанных преступлений задержали 18-летнего учащегося технического колледжа.

Подозреваемого, который годом ранее задерживался за аналогичное преступление, поместиил в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.