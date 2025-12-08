В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек

В Ломоносовском районе Ленинградской области проводится проверка по факту ДТП, произошедшего 8 декабря в 18:30 на 10-м километре трассы «Низковицы — Переярово — Кипень». Маршрутное такси ПАЗ № 639В столкнулось с остановившимся на проезжей части автомобилем «Камаз», предположительно, из-за поломки.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры маршрутного такси. Два человека получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести.