В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности

В окрестностях города Лодейное Поле Ленинградской области, 3 января 2012 года, были обнаружены тела двух мужчин, возраст которых составлял 31 и 40 лет, проживавших в этом же городе. На телах погибших были выявлены многочисленные ножевые ранения, а также несколько огнестрельных.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 УК РФ (убийство), однако в то время оперативно раскрыть данное преступление не представлялось возможным.

После проведения ряда оперативно-следственных действий сотрудникам полиции удалось шаг за шагом восстановить события того дня и установить личности тех, кто подозревался в совершении злодеяния. Ими оказались двое жителей Лодейного Поля, ранее имевшие проблемы с законом, в возрасте 47 и 48 лет.

Согласно полученной оперативной информации, преступление было совершено рано утром 1 января 2012 года. Один из подозреваемых, испытывая личную неприязнь к жертвам, произвел выстрелы из пистолета Макарова. Второй злоумышленник нанес пострадавшим смертельные ранения ножом и молотком.

Убедившись, что жертвы мертвы, нападавшие скрылись с места преступления, выбросив орудие убийства в реку Свирь. Оба подозреваемых были задержаны по месту их проживания. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.