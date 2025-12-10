ента новостей

11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
11:09
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
10:57
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
10:43
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
10:40
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
10:27
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
10:13
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в двойном убийстве, совершенном в январе 2012 года

В окрестностях города Лодейное Поле Ленинградской области, 3 января 2012 года, были обнаружены тела двух мужчин, возраст которых составлял 31 и 40 лет, проживавших в этом же городе. На телах погибших были выявлены многочисленные ножевые ранения, а также несколько огнестрельных.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 УК РФ (убийство), однако в то время оперативно раскрыть данное преступление не представлялось возможным.

После проведения ряда оперативно-следственных действий сотрудникам полиции удалось шаг за шагом восстановить события того дня и установить личности тех, кто подозревался в совершении злодеяния. Ими оказались двое жителей Лодейного Поля, ранее имевшие проблемы с законом, в возрасте 47 и 48 лет.

Согласно полученной оперативной информации, преступление было совершено рано утром 1 января 2012 года. Один из подозреваемых, испытывая личную неприязнь к жертвам, произвел выстрелы из пистолета Макарова. Второй злоумышленник нанес пострадавшим смертельные ранения ножом и молотком.

Убедившись, что жертвы мертвы, нападавшие скрылись с места преступления, выбросив орудие убийства в реку Свирь. Оба подозреваемых были задержаны по месту их проживания. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, убийство, огнестрельное ранение, ножевое ранение
Похожие публикации

21-12-2023, 12:49
В Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности
23-01-2025, 13:58
В Петербурге задержали троих подозреваемых в убийстве, совершенном 30 лет назад
20-05-2023, 12:53
Полицейскими установлен заказчик убийства 16-летней давности
14-02-2023, 14:12
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве женщины в 2012 году
2-04-2025, 12:26
В Петербурге раскрыли убийство 14-летней давности
26-08-2025, 11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:17
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
Сегодня, 11:14
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
Вчера, 12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
8-12-2025, 23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
