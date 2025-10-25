ента новостей

В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово

Полицейские задержали учащегося колледжа, подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово

22 октября около 18 часов 25 минут в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от тридцатилетнего управляющего торговой точки. Он сообщил о разбойном нападении, произошедшем в сетевом магазине, расположенном на Привокзальной улице в населенном пункте Токсово.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, намереваясь покинуть магазин, не оплатив выбранные товары, применил газовый баллончик против менеджера. Распыленное вещество попало в сторону сотрудника магазина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

24 октября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, возле дома номер 55 по проспекту Науки, сотрудниками правоохранительных органов был задержан семнадцатилетний студент одного из колледжей. Задержанный несовершеннолетний доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, разбойное нападение
