ента новостей

16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта

Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с падением автомобиля в реку с набережной Лейтенанта Шмидта 

7 декабря в Петербурге произошла трагедия: автомобиль "Хавал H3" оказался в реке после столкновения с ограждением. Инцидент случился в 04:40 возле дома №45 по набережной Лейтенанта Шмидта. Водитель не справился с управлением, что и привело к аварии.

В салоне находились двое мужчин. Самому молодому было 27 лет, а второму - 35. После падения в воду одному из них, мужчине постарше, удалось спастись. Он самостоятельно выбрался из тонущей машины и доплыл до берега.

К сожалению, его спутнику повезло меньше. Тело 27-летнего мужчины извлекли из реки прибывшие на место происшествия спасатели.

В данный момент полиция проводит расследование обстоятельств данного происшествия. 

Все по теме: Васильевский остров, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-02-2024, 13:09
На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу
23-02-2017, 22:56
Массовая авария на набережной Лейтенанта Шмидта
22-08-2025, 11:43
В Петербурге завершился первый этап ремонта Благовещенского моста
5-05-2025, 13:49
В Буграх в ДТП погиб 53-летний водитель автомобиля «Хавал»
20-07-2024, 12:30
В ДТП на Свердловской набережной пострадал 2-летний пассажир «Мерседеса»
13-08-2015, 12:13
С Невой шутить не нужно

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
Вчера, 14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
Вчера, 14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
Вчера, 14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
Наверх