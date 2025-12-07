Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта

7 декабря в Петербурге произошла трагедия: автомобиль "Хавал H3" оказался в реке после столкновения с ограждением. Инцидент случился в 04:40 возле дома №45 по набережной Лейтенанта Шмидта. Водитель не справился с управлением, что и привело к аварии.

В салоне находились двое мужчин. Самому молодому было 27 лет, а второму - 35. После падения в воду одному из них, мужчине постарше, удалось спастись. Он самостоятельно выбрался из тонущей машины и доплыл до берега.

К сожалению, его спутнику повезло меньше. Тело 27-летнего мужчины извлекли из реки прибывшие на место происшествия спасатели.

В данный момент полиция проводит расследование обстоятельств данного происшествия.