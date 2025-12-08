ента новостей

Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой

Полицейские Колпинского района задержали разбойника из Шушар, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой

Вчера вечером, около 21 часа 15 минут, в полицию Колпинского района Петербурга поступила информация о разбойном нападении на магазин, находящийся по адресу: улица Веры Слуцкой, дом 32, Колпино. Злоумышленник, вооруженный ножом, проник в помещение, совершил кражу товаров и скрылся с места преступления.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, подозреваемый был задержан патрульно-постовой службой возле дома номер 1 по Соборной улице в Колпино. Задержанным оказался 38-летний безработный, проживающий в поселке Шушары.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162, часть 1 УК РФ (разбой). Похищенное имущество возвращено.

