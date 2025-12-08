В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой

Вчера вечером, около 21 часа 15 минут, в полицию Колпинского района Петербурга поступила информация о разбойном нападении на магазин, находящийся по адресу: улица Веры Слуцкой, дом 32, Колпино. Злоумышленник, вооруженный ножом, проник в помещение, совершил кражу товаров и скрылся с места преступления.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, подозреваемый был задержан патрульно-постовой службой возле дома номер 1 по Соборной улице в Колпино. Задержанным оказался 38-летний безработный, проживающий в поселке Шушары.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162, часть 1 УК РФ (разбой). Похищенное имущество возвращено.