Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»

Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов дал старт ежегодной петербургской акции «Дерево желаний»

Сегодня, 8 декабря, в Смольном состоялось официальное открытие традиционной благотворительной акции под названием «Дерево желаний», которую возглавил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В рамках этого мероприятия губернатор снял с новогодней ёлки первые три открытки, написанные детьми с особенностями здоровья и теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Эти открытки содержат новогодние желания ребят, которые надеются на исполнение своих мечт в преддверии праздников.

Среди участников акции были дети разного возраста с разнообразными желаниями. Например, восьмилетняя Арина из Центрального района мечтает о творческом наборе, который поможет ей развивать свои художественные навыки. Десятилетний Ярослав из Фрунзенского района, в свою очередь, мечтает о боксерском тренажере, который позволит ему заниматься спортом и достигать новых высот в этом направлении. Тринадцатилетний Денис, проживающий в Красногвардейском районе, хочет получить в подарок игрушечный танк, который, безусловно, станет для него настоящей радостью.

Губернатор Беглов отметил, что все желания этих детей обязательно будут исполнены. Он подчеркнул, что акция «Дерево желаний» проходит уже в одиннадцатый раз и стала доброй традицией, объединяющей не только Санкт-Петербург, но и другие города страны. «Каждый ребенок ждет чуда, особенно в непростые для себя моменты. Такие акции — это возможность превратить мечты в реальность и подарить радость тем, кто в этом больше всего нуждается», — сказал он.

Беглов также призвал всех горожан участвовать в этой благотворительной инициативе. Каждый желающий может выбрать открытку с ёлки, приобрести подарок и передать его волонтёрам, которые помогут доставить его адресату. «Это не требует много времени, но дает удивительное чувство, что ты сделал что-то по-настоящему важное и нужное», — добавил губернатор.

Он выразил благодарность всем, кто принимает участие в акции, и напомнил, что за последние десять лет было исполнено более 8 тысяч желаний. В этом году планируется, что мечты еще тысячи ребят станут реальностью. За время проведения акции в ней приняли участие около 1700 добровольцев, а число благотворителей составило более 4,5 тысяч петербуржцев.

Традиционно открытки с желаниями детей будут размещены не только на ёлках рождественских ярмарок, но и в комплексе «Невская ратуша». Стать добрым волшебником и исполнить одно из детских желаний можно также через интернет, посетив сайт дерево-желаний.рф. 

