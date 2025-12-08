Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»

Сегодня, 8 декабря, в Смольном состоялось официальное открытие традиционной благотворительной акции под названием «Дерево желаний», которую возглавил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В рамках этого мероприятия губернатор снял с новогодней ёлки первые три открытки, написанные детьми с особенностями здоровья и теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Эти открытки содержат новогодние желания ребят, которые надеются на исполнение своих мечт в преддверии праздников.

Среди участников акции были дети разного возраста с разнообразными желаниями. Например, восьмилетняя Арина из Центрального района мечтает о творческом наборе, который поможет ей развивать свои художественные навыки. Десятилетний Ярослав из Фрунзенского района, в свою очередь, мечтает о боксерском тренажере, который позволит ему заниматься спортом и достигать новых высот в этом направлении. Тринадцатилетний Денис, проживающий в Красногвардейском районе, хочет получить в подарок игрушечный танк, который, безусловно, станет для него настоящей радостью.

Губернатор Беглов отметил, что все желания этих детей обязательно будут исполнены. Он подчеркнул, что акция «Дерево желаний» проходит уже в одиннадцатый раз и стала доброй традицией, объединяющей не только Санкт-Петербург, но и другие города страны. «Каждый ребенок ждет чуда, особенно в непростые для себя моменты. Такие акции — это возможность превратить мечты в реальность и подарить радость тем, кто в этом больше всего нуждается», — сказал он.

Беглов также призвал всех горожан участвовать в этой благотворительной инициативе. Каждый желающий может выбрать открытку с ёлки, приобрести подарок и передать его волонтёрам, которые помогут доставить его адресату. «Это не требует много времени, но дает удивительное чувство, что ты сделал что-то по-настоящему важное и нужное», — добавил губернатор.

Он выразил благодарность всем, кто принимает участие в акции, и напомнил, что за последние десять лет было исполнено более 8 тысяч желаний. В этом году планируется, что мечты еще тысячи ребят станут реальностью. За время проведения акции в ней приняли участие около 1700 добровольцев, а число благотворителей составило более 4,5 тысяч петербуржцев.

Традиционно открытки с желаниями детей будут размещены не только на ёлках рождественских ярмарок, но и в комплексе «Невская ратуша». Стать добрым волшебником и исполнить одно из детских желаний можно также через интернет, посетив сайт дерево-желаний.рф.