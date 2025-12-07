В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот

Законодательное собрание Ленинградской области одобрило инициативу губернатора Александра Дрозденко, что стало важным шагом в социальной политике региона. На заседании, которое прошло с единогласной поддержкой депутатов, были приняты изменения в Социальный кодекс Ленинградской области. Эти изменения касаются расширения перечня видов транспорта, проезд на которых будет компенсироваться для определенной категории граждан.

Теперь граждане, относящиеся к реабилитированным лицам и тем, кто был признан пострадавшими от политических репрессий, смогут воспользоваться новыми льготами. В соответствии с новыми правилами, эта категория жителей региона получит право на компенсацию расходов на проезд один раз в год в пределах Российской Федерации. Это означает, что они смогут получить возмещение за поездки как туда, так и обратно.

Что касается конкретных условий компенсации, то они следующие: если граждане планируют поездку в районы, которые не имеют железнодорожного сообщения, они смогут компенсировать 50% стоимости билета по тарифу экономического класса на водном или воздушном транспорте. Это значительно облегчит доступность путешествий для данной группы людей, позволяя им легче добираться до удаленных мест.

Кроме того, если поездка осуществляется в районы, где есть железнодорожное сообщение, то также предусмотрена компенсация в размере 50% стоимости билета, но уже на железнодорожный транспорт. Это нововведение, безусловно, окажет положительное влияние на жизнь реабилитированных лиц и пострадавших от политических репрессий, предоставляя им возможность чаще посещать родные места, родственников или просто путешествовать по стране, что может быть особенно важно для поддержания связи с историей и культурой.