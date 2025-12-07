ента новостей

16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот

В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Приняты изменения в Социальный кодекс региона: расширен перечень видов транспорта, проезд на которых компенсируется гражданам.

Законодательное собрание Ленинградской области одобрило инициативу губернатора Александра Дрозденко, что стало важным шагом в социальной политике региона. На заседании, которое прошло с единогласной поддержкой депутатов, были приняты изменения в Социальный кодекс Ленинградской области. Эти изменения касаются расширения перечня видов транспорта, проезд на которых будет компенсироваться для определенной категории граждан.

Теперь граждане, относящиеся к реабилитированным лицам и тем, кто был признан пострадавшими от политических репрессий, смогут воспользоваться новыми льготами. В соответствии с новыми правилами, эта категория жителей региона получит право на компенсацию расходов на проезд один раз в год в пределах Российской Федерации. Это означает, что они смогут получить возмещение за поездки как туда, так и обратно.

Что касается конкретных условий компенсации, то они следующие: если граждане планируют поездку в районы, которые не имеют железнодорожного сообщения, они смогут компенсировать 50% стоимости билета по тарифу экономического класса на водном или воздушном транспорте. Это значительно облегчит доступность путешествий для данной группы людей, позволяя им легче добираться до удаленных мест.

Кроме того, если поездка осуществляется в районы, где есть железнодорожное сообщение, то также предусмотрена компенсация в размере 50% стоимости билета, но уже на железнодорожный транспорт. Это нововведение, безусловно, окажет положительное влияние на жизнь реабилитированных лиц и пострадавших от политических репрессий, предоставляя им возможность чаще посещать родные места, родственников или просто путешествовать по стране, что может быть особенно важно для поддержания связи с историей и культурой.

