Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
КГИОП включило «Здание общества потребителей Путиловского завода» в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) было принято решение о внесении в единый государственный реестр объекта культурного наследия регионального значения здания общества потребителей Путиловского завода, расположенного по адресу: проспект Стачек, 39. Это здание находится на правой стороне современного проспекта Стачек, который ранее был известен как Петергофская дорога. Формирование этой трассы относится к XVIII веку, когда она стала важной транспортной артерией.

С исторической точки зрения, территория, на которой находится здание, имеет глубокие корни, уходящие в эпоху Петра I. С начала его правления эта местность входила в состав Екатерингофского имения, которое было резиденцией его супруги, Екатерины Алексеевны. Имение было основано в 1711 году и стало важным культурным и социальным центром того времени.

Общество потребителей на Путиловском заводе, который позже стал известен как завод Красный Путиловец, а ныне известен как Кировский завод, было открыто в 1880 году. Основной целью создания этого общества было обеспечение рабочих и служащих завода качественными продовольственными товарами и предметами домашнего обихода по доступным ценам. С самого начала своей деятельности Общество пользовалось значительной популярностью среди рабочих, и к 1897 году оно уже управляло главной лавкой на Путиловском заводе, а также имело в своем распоряжении пять отделений, столовую, квасоварню, лесной двор, хлебопекарную печь при одном из отделений, а также булочную и бараночную пекарни.

Одним из ключевых аспектов работы Общества было то, что все пайщики имели право на покупку товаров в кредит, что значительно облегчало им доступ к необходимым продуктам и предметам. Кроме того, Общество оказывало социальные услуги своим работникам и заботилось о тех, кто находился в менее благополучном положении. В главной лавке на Путиловском заводе была организована столовая, вмещающая до 800 человек, что свидетельствовало о масштабах и важности этой инициативы.

В 1898 году Общество открыло шестое отделение, и торжественное открытие новой лавки состоялось в декабре того же года. Это событие стало важной вехой в истории Общества, которое продолжало развиваться и расширять свои услуги. В 1905 году Правление Общества приняло решение о строительстве нового двухэтажного каменного магазина на Петергофском шоссе, который открыл свои двери для покупателей в 1911 году. На первом этаже нового здания располагались продуктовые лавки, а на втором – магазины галантереи, одежды, обуви и посуды.

Архитектурное оформление здания торгового дома Общества потребителей Путиловского завода является характерным примером застройки рабочего предместья Санкт-Петербурга конца XIX – начала ХХ века в стиле модерн. Лицевой фасад, выходящий на проспект Стачек, разделён на пять частей, оформленных плоскими пилястрами, что придаёт ему выразительность и характерный облик. Средняя часть фасада, выделенная акцентами, а также крайние боковые части, завершаются волнообразными аттиками, что добавляет динамики и изысканности в архитектурное решение.

Фасад здания оштукатурен «под шубу», что является характерной чертой архитектуры того времени, а пилястры, оконные перемычки и фриз покрыты гладкой штукатуркой, что подчеркивает внимание к деталям и качеству отделки. В 1912 году на этом же участке началось строительство макаронной фабрики, что свидетельствовало о дальнейшей индустриализации и развитии района. В 1913 году, одновременно с открытием здания, началась работа новой фабрики, что способствовало созданию новых рабочих мест и укреплению экономической базы Общества.

