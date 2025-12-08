В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником

Распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга «Приморский рынок», расположенный по адресу Малый проспект Петроградской стороны, 54-56, был включён в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это решение подчеркивает важность данного объекта не только для местных жителей, но и для всей культурной и исторической среды города.

До начала Великой Отечественной войны на территории Ждановского района Ленинграда, который ныне известен как Приморский район, функционировали два колхозных рынка. Один из них, деревянный Дерябкинский рынок, находился на проспекте Щорса (сейчас это Малый проспект Петроградской стороны), а второй, Новодеревенский рынок, располагался на Приморском проспекте в Новой деревне. Однако с началом войны в 1941 году Новодеревенский рынок был разрушен, и на тот момент остался только Дерябкинский рынок.

Тем не менее, существовавший Дерябкинский рынок не мог удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственные продукты из-за своей недостаточной площади и неудовлетворительного санитарно-ветеринарного состояния. В связи с этим Ленинградский Городской Совет депутатов трудящихся 6 декабря 1949 года принял решение о необходимости реконструкции Дерябкинского рынка. Для этого было решено расширить территорию рынка за счёт присоединения земельного участка от соседнего дома 56 по проспекту Щорса.

В ходе реконструкции были возведены новые современные здания и сооружения, а старые деревянные павильоны, пришедшие в непригодность, были снесены. Новый рынок получил название «Приморский» в честь района, которое использовалось до 1949 года. Проект Приморского рынка был разработан талантливым архитектором Лазарем Марковичем Хидекелем и архитектором-художником Олегом Борисовичем Голынкиным. Проектирование осуществлялось в архитектурно-планировочной мастерской № 13 Ленпроекта, которую возглавлял Александр Сергеевич Никольский.

Разработка проектной документации проходила в 1952-1953 годах, а некоторые её элементы были доработаны в 1954 году, когда мастерскую возглавил архитектор Сергей Иванович Евдокимов. Приморский рынок проектировался как комбинированный объект, который должен был объединить колхозную и государственную торговлю. В проекте предусматривалось строительство трёх повторяющихся прямоугольных корпусов, соединённых между собой внутренними переходами.

На путях переходов между корпусами были запланированы четыре продовольственных магазина государственной торговли. В самом рынке планировались разнообразные магазины, такие как мясной, рыбный и овощной, а также бакалейно-гастрономический, винно-кондитерский и магазины, специализирующиеся на швейных изделиях, тканях и посудо-хозяйственных товарах. Таким образом, Приморский рынок стал важной торговой площадкой, способствующей развитию местной экономики и удовлетворению потребностей жителей района.

Рынок был не только местом торговли, но и важным социальным и культурным центром, где встречались люди, обменивались новостями и делились опытом. Его создание стало значительным шагом в восстановлении экономики после войны и способствовало улучшению качества жизни населения. Нельзя недооценивать роль таких объектов, как Приморский рынок, в формировании городской идентичности и поддержании культурных традиций.