ента новостей

20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
Все новости
Питерец.ру » Общество » В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных

В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Комиссия по образованию поддержала федеральный законопроект о защите генетических данных

На недавнем заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которое прошло под руководством депутата Юрия Авдеева, был обсужден ряд важных вопросов. Одним из ключевых пунктов повестки дня стал федеральный законопроект, касающийся внесения изменений в уже существующий Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Этот документ был разработан с целью улучшения и усовершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с генетическими данными человека.

В частности, законопроект затрагивает вопросы, связанные с данными, которые были собраны в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований. В современных условиях, когда технологии генетического анализа развиваются стремительными темпами, вопросы сохранности и защиты таких данных становятся особенно актуальными. Одной из основных задач, которую ставит перед собой этот законопроект, является обеспечение надежной защиты генетической информации, а также создание эффективных механизмов контроля за её использованием и обращением.

Одной из ключевых инициатив, предложенных в рамках данного законопроекта, является введение запрета на передачу генетических данных, полученных в ходе указанных исследований, иностранным физическим и юридическим лицам. Это решение обусловлено необходимостью защиты интересов как государства, так и его граждан. Члены комиссии отметили, что сбор, обработка, хранение и передача генетических данных играют критически важную роль в обеспечении безопасности на уровне как страны, так и отдельных людей.

В ходе обсуждения законопроекта участники заседания пришли к единогласному мнению о том, что поддержка данной инициативы является крайне важной. Они подчеркнули, что в условиях глобализации и увеличения объема обмена информацией между странами, необходимо создать надежные механизмы защиты чувствительных данных, таких как генетическая информация. Это позволит не только укрепить безопасность государства, но и защитить права и интересы граждан, чьи данные могут быть использованы в различных целях.

