В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных

На недавнем заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которое прошло под руководством депутата Юрия Авдеева, был обсужден ряд важных вопросов. Одним из ключевых пунктов повестки дня стал федеральный законопроект, касающийся внесения изменений в уже существующий Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Этот документ был разработан с целью улучшения и усовершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с генетическими данными человека.

В частности, законопроект затрагивает вопросы, связанные с данными, которые были собраны в ходе проведения популяционных генетических и иммунологических исследований. В современных условиях, когда технологии генетического анализа развиваются стремительными темпами, вопросы сохранности и защиты таких данных становятся особенно актуальными. Одной из основных задач, которую ставит перед собой этот законопроект, является обеспечение надежной защиты генетической информации, а также создание эффективных механизмов контроля за её использованием и обращением.

Одной из ключевых инициатив, предложенных в рамках данного законопроекта, является введение запрета на передачу генетических данных, полученных в ходе указанных исследований, иностранным физическим и юридическим лицам. Это решение обусловлено необходимостью защиты интересов как государства, так и его граждан. Члены комиссии отметили, что сбор, обработка, хранение и передача генетических данных играют критически важную роль в обеспечении безопасности на уровне как страны, так и отдельных людей.

В ходе обсуждения законопроекта участники заседания пришли к единогласному мнению о том, что поддержка данной инициативы является крайне важной. Они подчеркнули, что в условиях глобализации и увеличения объема обмена информацией между странами, необходимо создать надежные механизмы защиты чувствительных данных, таких как генетическая информация. Это позволит не только укрепить безопасность государства, но и защитить права и интересы граждан, чьи данные могут быть использованы в различных целях.