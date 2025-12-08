ента новостей

15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже на Кронверкском проспекте 

Вчера, 7 декабря, около семи вечера, в правоохранительные органы Петроградского района Петербурга обратился пожилой мужчина, 70 лет, с заявлением о грабеже. Согласно его показаниям, примерно в 18:40 на трамвайной остановке вблизи дома №21 по Кронверскому проспекту, у него силой отобрали сумку. Материальный урон составил 15 тысяч рублей.

По описанию потерпевшего, злоумышленник, перед совершением преступления, пытался угостить его спиртным напитком. После отказа, неадекватный мужчина выхватил сумку и скрылся.

В результате оперативных действий в тот же день, сотрудниками ГАИ был задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний безработный, ранее имевший проблемы с законом, проживающий в Московском районе. Задержание произошло у дома номер 6 по улице Мончегорской.

Мужчина был доставлен в полицейский участок, где ему было выписано административное наказание по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в изолятор временного содержания.

Украденная сумка была возвращена владельцу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.

