В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте

Вчера, 7 декабря, около семи вечера, в правоохранительные органы Петроградского района Петербурга обратился пожилой мужчина, 70 лет, с заявлением о грабеже. Согласно его показаниям, примерно в 18:40 на трамвайной остановке вблизи дома №21 по Кронверскому проспекту, у него силой отобрали сумку. Материальный урон составил 15 тысяч рублей.

По описанию потерпевшего, злоумышленник, перед совершением преступления, пытался угостить его спиртным напитком. После отказа, неадекватный мужчина выхватил сумку и скрылся.

В результате оперативных действий в тот же день, сотрудниками ГАИ был задержан подозреваемый. Им оказался 47-летний безработный, ранее имевший проблемы с законом, проживающий в Московском районе. Задержание произошло у дома номер 6 по улице Мончегорской.

Мужчина был доставлен в полицейский участок, где ему было выписано административное наказание по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в изолятор временного содержания.

Украденная сумка была возвращена владельцу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.