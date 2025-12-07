В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком

Вчера вечером, около 17 часов, в полицию Ломоносовского района Ленобласти поступило заявление от 46-летнего мужчины из Гатчины. Он сообщил, что на подъезде к СНТ «Николаевское» таксист применил против него газовый баллончик.

Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что 31-летний водитель такси остановил автомобиль у СНТ. По словам таксиста, пассажир выразил недовольство тем, что его доставили не по адресу, и начал наносить удары по сиденью.

В целях урегулирования конфликта и усмирения агрессивного клиента, водитель применил перцовый баллончик, распылив его содержимое в лицо дебоширу.

Оба участника произошедшего были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента.