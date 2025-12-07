ента новостей

СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком

В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком

Полицейские Ломоносовского района разбираются в конфликте между пассажиром и водителем такси 

Вчера вечером, около 17 часов, в полицию Ломоносовского района Ленобласти поступило заявление от 46-летнего мужчины из Гатчины. Он сообщил, что на подъезде к СНТ «Николаевское» таксист применил против него газовый баллончик.

Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что 31-летний водитель такси остановил автомобиль у СНТ. По словам таксиста, пассажир выразил недовольство тем, что его доставили не по адресу, и начал наносить удары по сиденью.

В целях урегулирования конфликта и усмирения агрессивного клиента, водитель применил перцовый баллончик, распылив его содержимое в лицо дебоширу.

Оба участника произошедшего были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

