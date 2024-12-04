Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила 43-летнего мужчину с велосипедом

Вчера утром, 3 декабря около 07 часов 50 минут на 12-ом километре трассы «Новая Пустошь - Невская Дубровка», вне населенного пункта, 65-летний водитель, управляя автомашиной «Форд Фокус», совершил наезд на 43-летнего мужчину, который передвигался с велосипедом по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате дорожного происшествия мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Установлено, что в 2024 году водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 7 раз.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.