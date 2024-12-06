В Приморском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Авиаконструкторов

В минувшую среду, 4 декабря к полицейским Приморского района Петербурга с заявлением обратился 48-летний мужчина, который сообщил стражам порядка о том, что накануне вечером на 10 этаже в доме 15 корпус 1 по проспекту Авиаконструкторов его избил неизвестный, затем отобрал 140 000 рублей и 4 мобильных телефона стоимостью 25 000 рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Сумма ущерба составила 165 000 рублей.

Вчера, 5 декабря около 19 часов 15 минут возле дома 15 корпус 1 по проспекту Авиаконструкторов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего жителя Ленобласти.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 161 ч. 2 п. г УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.