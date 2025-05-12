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Питерец.ру » Происшествия » Жителя Ленобласти задержали за обман пенсионерки с улицы Композиторов

Жителя Ленобласти задержали за обман пенсионерки с улицы Композиторов

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские устанавливают причастность жителя Ленобласти к обману пенсионерки с улицы Композиторов

В полицию Выборгского района Петербурга 17 апреля обратилась 84-летняя женщина, проживающая в доме №29, корпус 3 по улице Композиторов. Пенсионерка рассказала, что в период с 10 по 16 апреля ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций. Звонившие убедили её в наличии подозрительных операций с её банковскими счетами и, под предлогом защиты её сбережений, склонили к передаче денег неустановленному лицу.

Непосредственно у дверей своей квартиры пожилая женщина передала злоумышленнику 500 000 рублей и 1 000 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

В результате оперативно-следственных действий сотрудники полиции установили причастность к данному преступлению 22-летнего жителя деревни Горбунки, Ломоносовского района Ленинградской области. 21 апреля он был задержан в Невском районе по подозрению в совершении аналогичного преступления. Мера пресечения в виде домашнего ареста для задержанного осталась без изменений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
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