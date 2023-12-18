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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в мужчину стреляли из травматического пистолета на улице Дыбенко

В Петербурге в мужчину стреляли из травматического пистолета на улице Дыбенко

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими приняты меры к задержанию участников уличного конфликта

Накануне вечером, 17 декабря 2023 года около 21 часа 15 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о произошедшем инциденте в квартире на улице Дыбенко. По информации, мужчина в возрасте 52 лет получил травматическое ранение груди.

Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил пострадавшего в его собственной квартире. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с ранением грудной клетки справа. По словам пострадавшего, он был подвергнут нападению с применением травматического пистолета возле дома 22 на улице Дыбенко.

Полиция незамедлительно приступила к расследованию происшествия и задержанию подозреваемых. В настоящее время проводятся активные мероприятия по установлению личности злоумышленников. Следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в связи с данным инцидентом.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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