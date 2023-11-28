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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника

В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника

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Опубликовал: Anton78
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Юная петербурженка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника

Накануне ранним утром, 27 ноября около 05 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о серьезном происшествии, произошедшем возле дома 3 на улице Руднева.

Согласно информации, полученной от очевидца, 19-летняя девушка была доставлена в Елизаветинскую больницу с тяжелыми травмами головы, груди и таза. Ее диагноз включал открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рвано-ушибленную рану в области виска. Состояние пострадавшей оценивается как критическое, и она была немедленно госпитализирована.

По словам следователей, девушка сообщила, что прыгнула из окна третьего этажа, чтобы спастись от изнасилования, совершаемого ею знакомым.

В настоящее время подозреваемым в этом преступлении является 38-летний мужчина. Он был задержан в указанной квартире и доставлен в отдел полиции, где помещен в камеру.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против него.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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