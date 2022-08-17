В Невском районе двое мужчин распылив перцовый баллончик ограбили молодых людей

В минувшую субботу к полицейским Невского района Петербурга от 20-летнего молодого человека поступило сообщение о нападении возле д. 10 по пер. Матюшенко.

Прибывший на место происшествия наряд полиции установил, что около 02 часов 45 минут в сквере, напротив д. 10 по пер. Матюшенко, к заявителю и к его 34-летнему товарищу, подошли двое неизвестных мужчин, и распылив перцовый баллончик похитили мобильный телефон и рюкзак.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Вчера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в своей квартире д. 61 по ул. Бабушкина за совершение указанного преступления задержан 31-летний мужчина.

Похищенное полностью изъято. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Приняты меры к розыску и задержанию соучастника преступления.