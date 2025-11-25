ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе

На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе

Полицейские ищут устроивших дебош в автобусе на Богатырском проспекте

В полицию Приморского района Петербурга 24 ноября в 00:10 поступило сообщение о хулиганском происшествии на Богатырском проспекте, 55. 46-летний водитель автобуса сообщил, что группа нетрезвых лиц повредила стекло его транспортного средства и скрылась с места преступления.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что в автобусе №184 находилась компания подростков, отличавшаяся вызывающим поведением и громкими выкриками.

Завязался конфликт между молодыми людьми и водителем. После того, как водитель попытался утихомирить нарушителей, один из них совершил акт вандализма: разбил боковое стекло автобуса рукой, после чего вся компания покинула место происшествия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Полицией предпринимаются необходимые меры для задержания участников инцидента.

