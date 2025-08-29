ента новостей

13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
10:09
В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября
10:00
На пост председателя Комитета по тарифам Петербурга назначен Станислав Протасов
09:43
Петербуржцы отличились на чемпионате России по гребному спорту
16:40
Беглов поручил создать учебник по истории Петербурга
16:28
Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram за нарушение в части работы с личными данными
14:16
В Волосовском районе Ленобласти в ДТП пострадали двое подростков
14:12
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:05
В Петербурге задержали подозреваемого в магазинном разбое на Комендантском проспекте
14:01
В Ленобласти раскрыли схему фиктивной постановки иностранцев на фиктивный учет
13:53
Премьера спектакля «Фантазии Фарятьева»
13:51
Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт
13:47
В Невском районе пьяный пассажир автобуса напал на контролера
13:36
На улице Дыбенко дорожный конфликт двух водителей автобусов закончился дракой
13:32
Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»

В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»

В Ленинградской области полицейские с применением оружия задержали подростка, устроившего опасную езду на «жигулях» 

Во время патрулирования улицы Володарского в поселке Ефимовский, сотрудники ГИБДД Бокситогорского района Ленинградской области попытались остановить автомобиль "ВАЗ-21070". Автомобиль имел тонированные стекла и старые регистрационные знаки. Водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться, увеличив скорость.

Сотрудники полиции организовали преследование, включив специальные световые и звуковые сигналы. Однако водитель продолжал игнорировать неоднократные требования об остановке, создавая опасность для других участников движения.

В соответствии с федеральным законом «О полиции», для принудительной остановки транспортного средства было принято решение о применении табельного оружия. Один из сотрудников произвел предупредительные выстрелы вверх, а затем прицельные выстрелы по колесам. В результате этих действий автомобиль удалось остановить на автодороге А-114.

За рулем "Жигулей" находился 16-летний житель деревни Климово, а на пассажирском сидении - его 15-летний друг из города Пикалево. Оба подростка были доставлены в отделение полиции, где после оформления административных документов на водителя "ВАЗа", они были переданы законным представителям.

На 16-летнего водителя было составлено семь протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения. В результате применения оружия никто не пострадал. Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку.

