В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»

Во время патрулирования улицы Володарского в поселке Ефимовский, сотрудники ГИБДД Бокситогорского района Ленинградской области попытались остановить автомобиль "ВАЗ-21070". Автомобиль имел тонированные стекла и старые регистрационные знаки. Водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться, увеличив скорость.

Сотрудники полиции организовали преследование, включив специальные световые и звуковые сигналы. Однако водитель продолжал игнорировать неоднократные требования об остановке, создавая опасность для других участников движения.

В соответствии с федеральным законом «О полиции», для принудительной остановки транспортного средства было принято решение о применении табельного оружия. Один из сотрудников произвел предупредительные выстрелы вверх, а затем прицельные выстрелы по колесам. В результате этих действий автомобиль удалось остановить на автодороге А-114.

За рулем "Жигулей" находился 16-летний житель деревни Климово, а на пассажирском сидении - его 15-летний друг из города Пикалево. Оба подростка были доставлены в отделение полиции, где после оформления административных документов на водителя "ВАЗа", они были переданы законным представителям.

На 16-летнего водителя было составлено семь протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения. В результате применения оружия никто не пострадал. Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку.