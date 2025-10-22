ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Пикалево задержали убийцу повара кафе

В Пикалево задержали убийцу повара кафе

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Пикалево полицейские задержали подозреваемого в убийстве повара кафе

21 октября в правоохранительные органы Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация об обнаружении мужчины с признаками насильственной смерти возле входа в заведение общественного питания, расположенного по адресу: улица Советская, дом 1, город Пикалёво.

Прибывшие на место происшествия специалисты скорой медицинской помощи констатировали факт смерти пострадавшего. В ходе установления личности погибшего было установлено, что им является 49-летний сотрудник данного кафе, работавший в должности повара.

При осмотре тела умершего были выявлены колото-резаная рана в области шеи, а также множественные ранения грудной клетки. Согласно предварительной информации, инцидент произошел в непосредственной близости от служебного входа в кафе, где в момент совершения преступления находился погибший.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее также работал поваром в этом же кафе.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стал конфликт, возникший между бывшими коллегами на почве профессиональной конкуренции, в ходе которого задержанный нанес потерпевшему смертельные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

Ленобласть, Бокситогорский район, ножевое ранение, убийство
