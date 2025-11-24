ента новостей

15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения

В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали неработающего «дропа» из Всеволожска, подозреваемого в участии в обмане пенсионерки с проспекта Просвещения

5 ноября в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от 79-летней пенсионерки, проживающей в доме на проспекте Просвещения. Она сообщила, что 4 ноября, введенная в заблуждение злоумышленниками, которые позвонили ей под предлогом оказания содействия в проведении хирургического вмешательства ее внучке, передала неизвестному лицу в подъезде своего дома денежные средства в размере 3 000 000 рублей.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

23 ноября сотрудниками подразделения уголовного розыска на улице Шевченко был задержан гражданин 1996 года рождения, не имеющий официального места работы, зарегистрированный в городе Всеволожске Ленинградской области. Он подозревается в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время оперативные сотрудники изучают возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и области.

