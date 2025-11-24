В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения

5 ноября в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от 79-летней пенсионерки, проживающей в доме на проспекте Просвещения. Она сообщила, что 4 ноября, введенная в заблуждение злоумышленниками, которые позвонили ей под предлогом оказания содействия в проведении хирургического вмешательства ее внучке, передала неизвестному лицу в подъезде своего дома денежные средства в размере 3 000 000 рублей.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

23 ноября сотрудниками подразделения уголовного розыска на улице Шевченко был задержан гражданин 1996 года рождения, не имеющий официального места работы, зарегистрированный в городе Всеволожске Ленинградской области. Он подозревается в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время оперативные сотрудники изучают возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города и области.