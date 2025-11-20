В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров

13 ноября в правоохранительные органы Красносельского района Петербурга поступило заявление от 82-летней женщины, проживающей по улице Партизана Германа. Она сообщила о передаче курьеру 1 400 000 рублей после того, как злоумышленники, представившиеся сотрудниками силовых структур, убедили её задекларировать денежные средства.

Через несколько дней аналогичное обращение поступило от 89-летней жительницы Санкт-Петербурга с улицы Пионерстроя. Женщина сообщила, что передала неизвестному лицу 1 090 000 рублей, полагая, что обеспечивает сохранность своих накоплений по указанию звонивших.

По данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

19 ноября, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска на улице Авангардной, был задержан 17-летний уроженец Новосибирской области. Он подозревается в совершении указанных преступлений.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания для задержания подозреваемого.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможные другие эпизоды преступной деятельности задержанного на территории данного региона.