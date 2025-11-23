В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата

22 ноября текущего года в правоохранительные органы поступила информация о потасовке с применением огнестрельного оружия в питейном заведении, находящемся по адресу: улица Марата, дом 9.

Незамедлительно прибывшая на указанное место оперативная группа патрульно-постовой службы установила, что приблизительно в 00:20 в данном баре между группой граждан возникла словесная перепалка, переросшая в активную фазу, в ходе которой двое молодых людей применили пневматическое оружие против своих противников.

В результате инцидента два человека, оба 20 лет, получили незначительные повреждения. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение.

По подозрению в причастности к инциденту на месте были задержаны двое граждан, проживающих в данном районе, в возрасте 19 и 17 лет. В отношении 19-летнего задержанного применена статья 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении меры пресечения ко второму задержанному. Он привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Предмет, предположительно являющийся пневматическим пистолетом, изъят с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).