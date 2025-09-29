По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело

28 сентября в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация об инциденте, связанном с нанесением телесных повреждений возле здания номер 53, расположенного на Невском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что причиной инцидента послужил конфликт между двумя гражданами города в возрасте 31 и 36 лет, с одной стороны, и тремя выходцами из одного из государств Аравийского полуострова, с другой.

По данному факту следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В результате столкновения медицинское вмешательство потребовалось иностранным гражданам. После оказания необходимой помощи двое пострадавших иностранцев, а также оба местных участника инцидента были опрошены в качестве лиц, подозреваемых в совершении преступления, и задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.