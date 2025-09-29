ента новостей

13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12:20
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
11:55
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело по факту драки на Невском проспекте

28 сентября в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация об инциденте, связанном с нанесением телесных повреждений возле здания номер 53, расположенного на Невском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что причиной инцидента послужил конфликт между двумя гражданами города в возрасте 31 и 36 лет, с одной стороны, и тремя выходцами из одного из государств Аравийского полуострова, с другой.

По данному факту следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

В результате столкновения медицинское вмешательство потребовалось иностранным гражданам. После оказания необходимой помощи двое пострадавших иностранцев, а также оба местных участника инцидента были опрошены в качестве лиц, подозреваемых в совершении преступления, и задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

