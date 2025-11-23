ента новостей

15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
Все новости
В Тосно задержали подозреваемого в разбое

Полицейские задержали подозреваемого в разбое на улице Радищева в Тосно

22 ноября в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области поступила информация от свидетеля о нападении на женщину возле дома номер 2 по улице Радищева в городе Тосно. Неизвестный злоумышленник, применив холодное оружие, ранил потерпевшую, завладел её мобильным телефоном и драгоценностями, после чего скрылся с места преступления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшую в её квартире с колото-резаным ранением брюшной полости, куда её доставили очевидцы. Женщина, 42 лет, была экстренно госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Благодаря скоординированным оперативным мероприятиям, проведённым сотрудниками уголовного розыска при поддержке патрульно-постовой службы, удалось оперативно задержать подозреваемого. Преступник, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, 57-летний житель Тосно, был задержан в квартире дома 10а по шоссе Барыбина.

В ходе осмотра места совершения преступления были обнаружены и изъяты похищенные у потерпевшей ценности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемый помещён под стражу в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

