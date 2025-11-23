В Тосно задержали подозреваемого в разбое

22 ноября в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области поступила информация от свидетеля о нападении на женщину возле дома номер 2 по улице Радищева в городе Тосно. Неизвестный злоумышленник, применив холодное оружие, ранил потерпевшую, завладел её мобильным телефоном и драгоценностями, после чего скрылся с места преступления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшую в её квартире с колото-резаным ранением брюшной полости, куда её доставили очевидцы. Женщина, 42 лет, была экстренно госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Благодаря скоординированным оперативным мероприятиям, проведённым сотрудниками уголовного розыска при поддержке патрульно-постовой службы, удалось оперативно задержать подозреваемого. Преступник, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, 57-летний житель Тосно, был задержан в квартире дома 10а по шоссе Барыбина.

В ходе осмотра места совершения преступления были обнаружены и изъяты похищенные у потерпевшей ценности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Подозреваемый помещён под стражу в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.