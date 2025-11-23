В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами

22 ноября в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация о возникновении конфликтной ситуации в апарт-отеле, находящемся по адресу: Херсонская улица, дом 43/12.

Сразу же после получения сообщения на указанное место были направлены сотрудники полиции из патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей, по подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний гражданин, проживающий в Ленинградской области, в настоящее время не имеющий официального трудоустройства.

По предварительным данным, указанный гражданин проник в помещение, где осуществлял свою деятельность пункт обмена криптовалюты, после чего активировал два имитационных взрывных устройства (страйкбольные гранаты) и применил дымовую шашку.

Затем он потребовал от персонала пункта обмена осуществить перевод всех имеющихся криптовалютных средств на указанный им цифровой кошелек.

Преступник был задержан непосредственно на месте происшествия и доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.

При личном досмотре у задержанного были обнаружены и изъяты две страйкбольные гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В настоящий момент решается вопрос о применении в отношении задержанного меры пресечения.