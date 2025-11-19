Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга

18 ноября в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация от свидетеля об инциденте, произошедшем на перекрестке улиц Кирилловской и 10-й Советской. Согласно полученным сведениям, в результате возникшей ссоры один из вовлеченных нанес ножевое ранение другому лицу и покинул место происшествия.

Прибывшие на указанное место сотрудники патрульной службы обнаружили мужчину 37 лет с колото-резаной раной в области грудной клетки. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В тот же день, неподалеку от дома номер 16 по 10-й Советской улице, был задержан гражданин 24 лет, уроженец города Якутска. Он подозревается в совершении вышеупомянутого преступления.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.9, части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время проводится проверка по данному инциденту. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.