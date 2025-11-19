ента новостей

19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
Питерец.ру » Происшествия » Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга

Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Якутии, подозреваемого в поножовщине на Кирилловской улице

18 ноября в правоохранительные органы Центрального района Петербурга поступила информация от свидетеля об инциденте, произошедшем на перекрестке улиц Кирилловской и 10-й Советской. Согласно полученным сведениям, в результате возникшей ссоры один из вовлеченных нанес ножевое ранение другому лицу и покинул место происшествия.

Прибывшие на указанное место сотрудники патрульной службы обнаружили мужчину 37 лет с колото-резаной раной в области грудной клетки. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В тот же день, неподалеку от дома номер 16 по 10-й Советской улице, был задержан гражданин 24 лет, уроженец города Якутска. Он подозревается в совершении вышеупомянутого преступления.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.9, части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время проводится проверка по данному инциденту. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

