Полиция задержала хулиганов, бросивших дымовую шашку на Невском проспекте

Полицейские задержали троих петербуржцев, подозреваемых в хулиганской выходке 22 августа на Невском проспекте.

Напомним, у «Гостиного Двора» в этот день проходила несогласованная протестная акция «Кормимголубей». Некто швырнул на тротуар предмет, вызвавший задымление проезжей части. Пострадавших нет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Как передает АН «Оперативное прикрытие», сотрудники Центра «Э» задержали двух братьев 26-ти и 32-х лет, жителей Центрального района, и 22-летнего жителя Красного Села. Младший из братьев, собственно, и осуществил бросок дымовой гранаты РДГ-2ч.

Как полагает следствие, тем самым выразив протест против митингующих и несогласие с проведением их акции.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его старший брат и соучастник допрошены в качестве свидетелей.