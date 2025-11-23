На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима

22 ноября в правоохранительные органы Василеостровского района Петербурга поступила информация о незаконном удержании женщины ее знакомым в квартире, расположенной в доме номер 4 по проспекту Кима.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции, совместно с представителями МЧС, осуществили вскрытие входной двери в квартиру.

Внутри помещения было обнаружено тело мужчины, 26 лет, с многочисленными колото-резаными ранениями в области шеи и грудной клетки.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пострадавшего, наступившую до их прибытия вследствие полученных повреждений.

На месте преступления была задержана 19-летняя жительница Санкт-Петербурга, которой была оказана необходимая медицинская помощь. Впоследствии, в удовлетворительном состоянии, она была доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов преступления и выяснение всех обстоятельств произошедшего.