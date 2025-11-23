ента новостей

15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
Полицейские Василеостровского района Петербурга задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима

22 ноября в правоохранительные органы Василеостровского района Петербурга поступила информация о незаконном удержании женщины ее знакомым в квартире, расположенной в доме номер 4 по проспекту Кима.

Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции, совместно с представителями МЧС, осуществили вскрытие входной двери в квартиру.

Внутри помещения было обнаружено тело мужчины, 26 лет, с многочисленными колото-резаными ранениями в области шеи и грудной клетки.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пострадавшего, наступившую до их прибытия вследствие полученных повреждений.

На месте преступления была задержана 19-летняя жительница Санкт-Петербурга, которой была оказана необходимая медицинская помощь. Впоследствии, в удовлетворительном состоянии, она была доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов преступления и выяснение всех обстоятельств произошедшего.

