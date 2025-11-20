В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване

18 ноября в правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении семьи с младенцем, проживающей в одном из домов Апраксина переулка. С 9 ноября указанная семья не выходила на связь и не посещала плановый осмотр в медицинском учреждении.

В тот же день для проверки информации по адресу проживания семьи был направлен инспектор по делам несовершеннолетних. Однако на стук в дверь никто не ответил. Соседи сообщили сотруднику полиции, что не видели данную семью в течение приблизительно недели.

На следующий день группа оперативных сотрудников в сопровождении отца новорожденной, не проживающего совместно с семьей, осуществила повторный визит в квартиру. В ходе осмотра жилища, в диване одной из комнат было обнаружено тело четырехмесячной девочки. Полиция немедленно приступила к поиску матери ребенка.

Вечером того же дня, в результате оперативно-розыскных действий, 28-летняя женщина была задержана в одном из хостелов, расположенном на улице Подвойского. По предварительным данным, со слов задержанной, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила убийство своей дочери путем удушения и покинула место преступления.

По итогам проверки полицией следственными органами ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Установлено, что ранее задержанная привлекалась к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией.