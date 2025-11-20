ента новостей

В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
Спектакль «Ни дать, ни зять»
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
В Петербурге прошел международный молодежный форум
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване

В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Сотрудники полиции Центрального района задержали подозреваемую в убийстве новорожденной дочери

18 ноября в правоохранительные органы поступило заявление об исчезновении семьи с младенцем, проживающей в одном из домов Апраксина переулка. С 9 ноября указанная семья не выходила на связь и не посещала плановый осмотр в медицинском учреждении.

В тот же день для проверки информации по адресу проживания семьи был направлен инспектор по делам несовершеннолетних. Однако на стук в дверь никто не ответил. Соседи сообщили сотруднику полиции, что не видели данную семью в течение приблизительно недели.

На следующий день группа оперативных сотрудников в сопровождении отца новорожденной, не проживающего совместно с семьей, осуществила повторный визит в квартиру. В ходе осмотра жилища, в диване одной из комнат было обнаружено тело четырехмесячной девочки. Полиция немедленно приступила к поиску матери ребенка.

Вечером того же дня, в результате оперативно-розыскных действий, 28-летняя женщина была задержана в одном из хостелов, расположенном на улице Подвойского. По предварительным данным, со слов задержанной, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила убийство своей дочери путем удушения и покинула место преступления.

По итогам проверки полицией следственными органами ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Установлено, что ранее задержанная привлекалась к уголовной ответственности за вовлечение в занятие проституцией.

