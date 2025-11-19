ента новостей

В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские установили подростка, подозреваемого в грабеже на Большом проспекте Петроградской стороны

16 ноября текущего года в отдел полиции Петроградского района Петербурга поступило заявление от 66-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он сообщил о происшествии, случившемся с его 13-летним сыном в здании кинотеатра, находящегося в доме номер 35 по Большому проспекту. Согласно заявлению, у подростка были похищены денежные средства в размере 8 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили следующие обстоятельства дела. Примерно в 16 часов 40 минут несовершеннолетний, откликнувшись на объявление, размещенное на онлайн-платформе, договорился о встрече с неустановленным лицом с целью приобретения свитера.

Во время встречи предполагаемый продавец продемонстрировал предмет одежды, после чего совершил ограбление, завладев денежными средствами юного покупателя в размере 8 000 рублей и скрылся с места преступления, похитив как деньги, так и товар.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как грабеж.

18 ноября, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению указанного преступления 14-летнего учащегося 8 класса.

Подросток был допрошен в присутствии законных представителей и передан им под обязательство являться по первому требованию следственных органов. В настоящее время ведется дальнейшее расследование обстоятельств уголовного дела.

Все по теме: Петроградский район, грабеж, подростки
